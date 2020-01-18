﻿ للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا.. الرئيس تبون يحل بالعاصمة الألمانية

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﻿ للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا.. الرئيس تبون يحل بالعاصمة الألمانية
بقلم مصطفى.ق

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت بالعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية.

وكان الرئيس تبون قد تلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل التي وجهت له الدعوة للمشاركة في هذا الموعد.

وستعرف هذه الندوة الدولية مشاركة الى جانب الجزائر كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


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