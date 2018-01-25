سجلت مصالح الأمن الوطني إرتفاعا ملحوظا في عدد حوادث المرور خلال الأسبوع الفارط بإقليم الإختصاص الشرطي.

وبحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل، 238 حادث مرور نجم عنه 07 قتلى و277 جريحا.

وأشار بيان المديرة العامة للامن الوطني، أن هذه الحصيلة سجلت مابين 16 الى22 من شهر جانفي الحالي.

وذكرت ذات المصالح، أن 96.21 بالمئة تبقى السبب الرئيس لهذه الحوادث والمتمثلة في العنصر البشري، إضافة الى02.94 بالنسبة للمركبات