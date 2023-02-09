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قناة النهار

07 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة أصحاب المشاريع المصغرة بغليزان

بقلم قناة النهار
07 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة أصحاب المشاريع المصغرة بغليزان
المشاريع المصغرة
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07 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة أصحاب المشاريع المصغرة بغليزان

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