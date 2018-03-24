07 وفيات وأكثر من 4500 تدخل للحماية المدنية خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 07 أشخاص وأكثر من 4500 تدخل خلال يومين.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه خلال الفترة الممتدة بين 22 إلى 24 مارس 2018 تم تسجيل 4546 تدخل.

بعد تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

كما سجلت عدة حوادث مرور منها 06 حوادث تسببت في وفاة 07 أشخاص في مكان الحوادث و إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تم إسعافهم ونقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية.

حيث سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية البليدة بوفاة شخصين وإصابة 03 آخرين.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 37 شخص إختنقوا جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.

المتسرب من وسائل التدفئة و سخان الماء، على مستوى 07 ولايات، وتسجيل وفاة شخصين بالطارف.

كما تدخلت ذات المصالح لإخماد 03 حرائق حضرية على مستوى ولايات أدرار، خنشلة، و تندوف.

والتي تسببت في وفاة شخص بولاية خنشلة على إثر حريق شب بمنزل على مستوى حي بوجلبانة ببلدية خنشلة.