08 قتلى و17 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 08 قتلى وإصابة 17 شخصا آخر في حوادث مرور متفرقة خلال 24 ساعة الفارطة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإنه خلال الفترة الممتدة بين 08 إلى 09 جويلية سجلت وحدات الحماية المدنية 2781 تدخل .

في عدة مناطق مختلفة من الوطن، بعد تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

حيث شملت هذه التدخلات حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وسجلت عدة حوادث مرور منها 07 الأكثر دموية تسببت في وفاة 08 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية قالمة بوفاة شخصين وإصابة شخص آخر.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنتشال و تحويل إلى المستشفيات المحلية جثثي شخصين متوفيين غرقا.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة في كل من الولايات : تيزي وزو، باتنة و ولاية قالمة.