08 قرارات وزارية مشتركة تنهى مهام قضاة عسكريين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارات وزارية مشتركة تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين.

بموجب 08 قرارات وزارية مشتركة ، تم إنهاء مهام كل من العقيد عبد القدوس حلايمية، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران، و العقيد مصطفى بن تناح، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران.

كما تم إنهاء مهام، الرائد كريم خذايرية، بصفته نائب للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار، ومهام العقيد حسين عياط، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة، إضافة إلى العقيد فوضيل حقاني، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة.

كذلك أنهيت مهام كل من العقيد أمحمد مناد، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية، لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ومهام العقيد عبد العزيز بونوالة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، و العقيد كمال سوابعة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتمنراست.