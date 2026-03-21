باتنة.. توقيف شخصين في قضية ابتزاز وتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل

تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية باتنة من توقيف شخصين (رجل وامرأة) يبلغان من العمر 31 و45 سنة، مشتبه فيهما في قضية ابتزاز وتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماع، وذلك على إثر شكوى تقدمت بها إحدى الضحايا تفيد بتعرضها للابتزاز مقابل مبالغ مالية ومصوغات من المعدن الأصفر.

وأوضح بيان للمصالح الأمن إن التحقيقات والتحريات التي باشرتها ذات المصالح، مدعمة بخطة محكمة، مكنت من توقيف المشتبه فيهما، مع ضبط مبلغ مالي بحوزتهما بالإضافة إلى هواتف نقالة.

كما تم، بعد استصدار إذن بتفتيش مسكن، استرجاع مبلغ مالي معتبر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.