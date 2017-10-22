1 دينار للكيلومتر الواحد والطرقات بمعايير عالمية

ستدخل تسعيرة استعمال الطرقات السريعة حيز التنفيذ بنهاية 2018 ،في انتظار تقنينها،وفق قيمة مالية بين 1 و1.5 دينار للكيلومتر الواحد.

مدير الوكالة الجزائرية للطرق السريعة علي خلفاوي، أكد الأحد في حصة “قهوة وجرنان”أن كل الطرقات ستهيأ بأحدث الامكانيات.

ومن الامكانيات يقول المتحدث تنصيب 1289 كاميرا مراقبة 43محطات للخدمات و55محطة للدفع و31محطة راحة.

وأضاف مدير الجزائرية للطرق السريعة، انه سيتم وضع إذاعة لمعرفة أخبار كل الطرقات وأمرو أخرى كثيرة.

وبشأن طريق عنابة تونس قال المتحدث أنه متوقف حاليا للأسباب التي وقعت مع المجمع الصيني.

إلى ذلك أوضح ذات المسؤول، مقطع الطريق السريع بين الشفة والبرواقية سيكون جاهزا بنهاية 2018.