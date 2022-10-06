1.007 مليون برميل في اليوم حجم الإنتاج النفطي للجزائر بداية من نوفمبر

كشفت وزارة الطاقة والمناجم، أن الانتاج النفطي للجزائر. سيبلغ 1.007 مليون برميل في اليوم. إعتبارا من نوفمبر القادم.

وحسب ما أفاد به، بيان لوزارة الطاقة و المناجم. فإن هذا المستوى من الانتاج. يأتي تطبيقا لقرار دول “أوبك+” المتخذ أمس الأربعاء. خلال إجتماعها الوزاري الـ 33 المنعقد حضوريا. بالعاصمة النمساوية (فيينا). بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وخلال هذا الإجتماع الذي سبقه الإجتماع الـ 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك. “من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. وافقت دول “أوبك +” على خفض المستوى الإجمالي لإنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا. اعتبارا من 1 نوفمبر 2022″. وبهذا القرار سيكون مستوى إنتاج الجزائر 1،007 مليون برميل في اليوم.

كما أشار البيان إلى أنه وخلال الإجتماع الوزاري الـ 33. تطرق المشاركون إلى الوضع الحالي لسوق النفط. وتوقعاتها على المدى القصير. والالتزام بمستويات الإنتاج لشهر أوت. من قبل الدول الأعضاء في أوبك +.

كما أضاف البيان، أنه لوحظ منذ عدة أسابيع. كما أن أوضاع سوق النفط تتدهور بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. على الرغم من الجهود المستمرة لدول أوبك وشركائها. لإعلان التعاون للحفاظ على استقرارها وتوازنها”.

كما لوحظ أن “الاقتصاد العالمي استمر. ولمرحلة طويلة من النمو المنخفض والتضخم المرتفع. كما يظهر الطلب العالمي على النفط مؤشرات مقلقة على التباطؤ. حيث أن إمدادات النفط العالمية. أكثر من كافية.

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