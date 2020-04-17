1.2 مليار دج القيمة الإجمالية للقروض البنكية التي منحها صندوق “FGAR ” منذ 1 أفريل

بلغت القيمة الإجمالية للقروض البنكية التي منحها صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة “لفقار” 1.2 مليار دج منذ 1 أفريل الجاري.

وأفاد صندوق “لفقار”، اليوم الجمعة في بيان له، أن الصندوق خلال فترة اعتماده الية الضمان المالي عن بعد بسبب ظروف الحجر الصحي منذ الفاتح أفريل 2020 الى غاية اليوم، قام بمرافقة 8 مشاريع منها 5 مؤسسات جديدة و3 مؤسسات توسعة تنشط في مختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف صندوق ضمان قروض المؤسسات أن القيمة اجمالية للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات بلغت 1.2 مليار دج، فيما عادلت قيمة الضمانات المالية 494 مليون دج.

وأكد “لفقار” أن هذه القيمة ستسمح باستحداث 358 منصب شغل.