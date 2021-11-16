1.2.3 فيفا لالجيري تدوي ملعب تشاكر بعد 732 يوم من الغياب

شهدت مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة تواجد حوالي 14 ألف مناصر للمنتخب الوطني تحسبا للمواجهة التي ستجمع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بمنتخب بوركينافاسو.

وسمح الإتحاد الإفريقي بتواجد أنصار المنتخب الوطني بعد موافقة الوزارة الأولى ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة بعد حوالي 732 يوم من الغياب بسبب فيروس كورونا.

وكانت آخر مباراة للخضر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بحضور الانصار يوم 14 نوفمبر من عام 2019 والتي جمعت المنتخب الوطني بمنتخب زامبيا في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا.