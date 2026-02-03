1.2 مليار إلى 1.8 مليار سنتيم سعر الحافلات المستوردة.. وسرعتها محدَّدة بـ80 كلم في الساعة

تصل أسعار الحافلات المستوردة المخصصة للنقل الجماعي للمسافرين إلى قرابة ملياري (2) سنتيم، مزودة بمكيفات هوائية. وسيتم توزيعها على الناقلين لاحقًا بعد الإفصاح عن المخطط المتبنى من طرف الوزارة الوصية.

وقال حسين بوغابة، رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، في تصريح خص به “النهار أونلاين”، اليوم الثلاثاء، بأن التعرف على أسعار الحافلات المستوردة تم خلال اللقاء الذي جمعه بمدير الشركة التي أسندت إليها عملية الاستيراد، ويتراوح السعر ما بين 1.2 مليار، 1.5 مليار، و1.8 مليار سنتيم.

وفي معرض حديثه، أعرب المتحدث عن أسفه من استيراد حافلات مزودة بمكيفات هوائية، التي كانت سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار. وستسوَّق لناقلي النقل الحضري الذين هم في غنى عنها، نظير العوامل المناخية المساعدة. ولجوء قابضي الحافلات غالبا إلى الفتح المستمر للأبواب بسبب قصر المسافة بين محطة توقف وأخرى “النقل الحضري لا يحتاج لحافلات مكيفة عكس النقل ما بين الولايات”.

إلى ذلك، أفاد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين بأن هذه الحافلات سيعاد بيعها للناقلين دون أيّ زيادات في الأسعار “سعر الحافلة الكامل عند الاستيراد هو السعر الذي سيعاد بيعها به لفائدة الناقلين”.

وبحسب المتحدث دائما، فقد تم تحديد سرعة هذه الحافلات بـ80 كيلومترًا في الساعة، حفاظا على سلامة الركاب.

هذا، وترأس، صبيحة اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعا خصّص لملف تجديد حظيرة النقل الوطنية في إطار عملية استيراد 10 آلاف حافلة.