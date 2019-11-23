1.3 مليون منخرط في التعاضديات الإجتماعية سيستفيدون من التقاعد التكميلي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، عن تسجيل أزيد من مليون و300 ألف منخرط في التعاضديات الإجتماعية وعددها 30 بالجزائر.

وأضاف الوزير، على هامش لقاء حول “مساهمة التعاضديات الاجتماعية في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي”، أن هؤلاء المنخرطين، سيستفيدون من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بعد تأسيس التقاعد التكميلي.

وشدد هدام، أن الإنخراط في التعاضديات يكون بشكل تطوعي ويتركز على أسس التضامن والتوزيع والتيسير الديمقراطي التشاركي.

وأكد الوزير، أن دائرته الوزارية ستعمل بالتنسيق مع التعاضدية الإجتماعية الخاصة بقطاع الضمان الاجتماعي، عبر تجسيد مشروع التقاعد التكميلي قريبا .

مؤكدا أنه سيكون نموذجا، يحتذى له من قبل باقي التعاضديات.