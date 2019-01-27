1.4 مليار دينار تعويض للديوان الوطني للحليب ومشتقاته

استفاد الديوان الوطني للحليب ومشتقاته من تعويض قدره 1.4 مليار دينار عن الخسائر، الذي تكبدها خلال سنة 2018.

حيث قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بتعويض الديوان جراء الخسائر التي تكبدها سنة 2018 جراء خسارته 3500 طن من بودرة الحليب

وذلك اثر حريق في سكيكدة.

إضافة الى خسارة 3141.6 طن من بودرة الحليب كانت داخل السفينة على شاطئ البحر.

وحسب بيان للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، انه بمجرد تلقيه عن الخسائر الذي تكبدها الديوان وباعتباره زبون لديه .

لم يتاخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوفير كل الامكانيات التقنية و المالية لكي تعوض زبائنها احسن مايرام

وقام بتعويضه أزيد من مليار دينار .