1.5جيغابت في الثانية.. عرض حصري من “اتصالات الجزائر”

أطلقت اتصالات الجزائر العرض الحصري «WEEK-END BOOST» الذي يتيح للمشتركين الاستفادة من اتصال إنترنت. عالي الأداء وفائق السرعة يمكن أن يصل إلى1.5جيغابت في الثانية.

وحسب بيان اتصالات الجزائر، فإن هذا العرض موجه خصيصًا لمشتركيIdoom Fibre. حيث يسمح لهم برفع سرعة تدفق الإنترنت. بصفة آنية و وفق احتياجاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من خلال هذا العرض، تمنح “اتصالات الجزائر”لزبائنها فرصة تجربة إنترنت ثرية و سلسة، مع مجموعة واسعة من سرعات .التدفق تبدأ من 240 ميغابت/ثانية وتصل إلى 1.5 جيغابت/ثانية.

لتفعيل ميزة ” WEEK-END BOOST”، يكفي الولوج إلى فضاء الزبون على الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر (algerietelecom.dz) أو عبر تطبيق.MyIdoom

كما يمكن تفعيل الخدمة كل يوم جمعة ابتداءً من منتصف الليل (00:01) إلى غاية السبت عند الساعة 11:59 صباحًا.

و بفضل” WEEK-END BOOST “. سيتمكن مشتركوIdoom Fibre من الاستمتاع بإبحار مريح وسلس لا مثيل له، سواء لمشاهدة الفيديوهات والبث المباشر. أو الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، أو لتحميل الملفات والفيديوهات.

كما أن عرض “WEEK-END BOOST”الحصري يُجسّد التزام اتصالات الجزائر بتقديم أفضل تجربة اتصال لزبائنها، ويعدهم بعطلة نهاية أسبوع مميزة تحت شعار السرعة الفائقة.