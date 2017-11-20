1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل ممثّلة هندية

عرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم 100 مليون روبية 1.5 مليون دولار، مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم “بادمافاتي”.

الذي سيعرض في قاعات السينما قريبا، لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم.

وأعلن زعيم حزب بهاراتيا جاناتا سوراج بال أمو، الأحد في ولاية هاريانا شمال الهند، عن مكافأة لقتل الممثلة “ديبيكا بادوكون”، والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي”.

ودفع التهديد منتجي الفيلم لتأجيل عرضه، الذب كان مقررا طرحه في دور السينما في الأول من ديسمبر المقبل

ويستند فيلم “بادمافاتي” إلى قصة خيالية لملكة “راجبوت “التي اختارت الانتحار بدلا من أن تتعرض لأسر سلطان دلهي.