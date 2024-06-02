1.5 مليون هكتار لاستقطاب المشاريع في الجنوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أنّ حجم القدرات العقارية المؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الإستثمارية المدمجة في الجنوب. يصل إلى 1.5 مليون هكتار.

وقال شرفة خلال الملتقى الوطني الموسوم “آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية” بالنعامة. إن معطى المليون ونصف هكتار تمّ الوصول إليه بعد مناقشة الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة. لغرض تحديد المحيطات التي ستستقبل المشاريع الإستثمارية المدمجة.

وجدّد شرفة التنويه، إلى أنّ العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط المنبثق من إلتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية. والذي يهدف لتلبية الحاجيات الغذائية، لاسيما واسعة الإستهلاك، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.

كما ذكر الوزير أنّ مصالحه تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، مسجّلاً: “إلى غاية اليوم، جرى تحويل مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزّعة على 54 محيطاً من بينها 46 محيطاً تم منحها للمتعاملين”.

التوصية بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانية

أوصى المتدخلون بتحضير إطار تنظيمي يتعلق بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانية. والعمل على تطوير وتثمين سلالة الدغمة وكذا إنشاء وسم خاص بها. مع إنشاء مزرعة نموذجية متخصصة في تربية وتطوير هذه السلالة.

يشار إلى أنّه على هامش هذا الملتقى تسليم عقد الامتياز لفائدة أحد المستثمرين الخواص. الذي سينجز مصنع لتحويل الورق على مساحة ثلاثين هكتاراً. وذلك على مستوى المنطقة الصناعية الحرايشية بولاية النعامة. كما تم توقيع إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي عبر تعزيز المشاريع الفلاحية. لاسيما تلك التي تتسمّ بالطابع الاستراتيجي.