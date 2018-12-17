1.7 مليون جزائري يعانون من أمراض معدية

على رأسها التهاب الكبد الوبائي والقمل

أزيد من مليون مصاب بالتهاب الكبد من نوع «أ»

بلغ عدد المصابين بأمراض معدية في الجزائر قرابة مليون و700 ألف جزائري، حيث تتصدر أمراض إلتهاب الكبد «أ» الصدارة بأزيد من مليون مصاب، يليها السل وفقدان المناعة الأولية، بالإضافة إلى القمل والجرب.

وقال، الدكتور خزناجي رشيد، متخصص في الأمراض المعدية في اتصال بـ «النهار»، إن هذه الأخيرة أخذت منحا تصاعديا في الجزائر، إذ تسجل المصالح الاستشفائية يوميا مئات الإصابات الجديدة بها.

وذكر الأخصائي، أنّ الأمراض المعدية لا تعدّ ولا تحصى، إلا أن أكثر الأمراض فتكا بالجزائريين، تشمل بالدرجة الأولى التهاب الكبد الوبائي، إذ يفوق عدد المصابين مليونا ونصف مصابا، يليه السل بـ22 ألف حالة تسجل سنويا.

حيث شهدت حالات السل خارج الرئوي ارتفاعا كبيرا، إذ تجاوزت الحالات عتبة 15 ألف حالة، والتي تعود الإصابة بها حسب الأخصائيين في الأمراض المعدية، إلى استهلاك منتجات الحليب ومشتقاتها من دون بسترتها، والتي تكون حاملة لعصيات السل، بالإضافة إلى فقدان المناعة الأولوية أو ما يعرف بـ«السيدا»، والذي يكثر انتشاره بسبب العلاقات الجنسية في أغلب الحالات.

وأضاف ذات المتحدث، أن القمل والجرب يمسان سنويا أكثر من 100 ألف جزائري، أغلبهم من الأطفال في المدارس، إلى درجة أصبح فيه القمل مقاوما للأدوية.

وتطرق المتخصص في الأمراض المعدية، إلى أن الأمراض التعفنية الاستشفائية، التي تعد للأسف من أكبر الأوكار الناقلة للأمراض، فزيارة بسيطة إلى دورات المياه وأقسام الاستعجالات، قد تتسبب في تنقل آلاف الأمراض بمجرد الدخول إليها، حيث يصاب سنويا 15 من المئة من مرتادي المراكز الاستشفائية بالأمراض المتعفنة، خاصة على مستوى أقسام الاستعجالات، بسبب قلة النظافة وعدم التزام عمال المستخدمين بشروطها.

وفي سياق متصل، شدد الطبيب على ضرورة غسل اليدين بالنسبة للعاملين في المراكز الصحية، وعامة الناس، والذي يعد العامل الرئيسي والأساسي لتفادي الإصابة بهذا النوع من الأمراض، موضحا أن معظم هذه الجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية، وأن الوقاية من هذه الأمراض تتم عبر الحفاظ على نظافة الجسم.