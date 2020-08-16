1.9 مليار دولار أمريكي إيرادات البيع المباشر في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019

أصدرت الفدرالية العالمية لجمعيات البيع المباشر “WFDSA” التقرير السنوي الخاص بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

وكشف الفدرالية عن تسجيل المنطقة نموا مضاعفا بنسبة 11.6بالمائة مقارنة بعام 2018.

كما أوضح التقرير نمو عمليات البيع في المنطقة بمعدل سنوي تراكمي بلغت نسبته 7.8بالمائة.

من جهتها وحسب التقرير فقد استطاعت السوق الجزائري الذي يمر بمرحلة نمو ددا بيرا من شركات البيع المباشر المحلية والاجنبية، وعلى الرغم من أن البيع المباشر هو صناعة جديدة نسبيا في الجزائر، فقد سجلت نموا كبيرا ومستمرا.

من جانبها علقت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت، على تقرير WFDSA قائلة “نؤمن في شركة كيونت، أنه من خلال العمل الأخلاقي واتباع النهج الصادق تجاه تمكين رواد الأعمال”.

وأضافت “يمكننا المساهمة بشكل إيجابي في نمو المنطقة، ولقد شهد قطاع البيع المباشر نموا ملحوظا في المنطقة وخاصة في القارة الإفريقية”.

وأشارت إلى أن “قيمة صناعة البيع المباشر العالمية تبلغ أكثر من 180 مليار دولار أمريكي، وتتقدم هذه الصناعة بثبات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وأضافت ان النمو المستمر في المنطقة، إلى جانب الجهد المبذول في تطوير هذه الصناعة ساهم في توفير العديد من فرص لرواد الأعمال للتألق وإحداث تغيير إيجابي في ظروف حياتهم”.

ووفقا لتقرير WFDSA، قد انضم أكثر من 6.4 مليون شخص إلى قطاع البيع المباشر بصفتهم IRs. والذي يمثل فقط 5.3 بالمائة من إجمالي عدد الـ IRs في العالم، مما يساهم في توسع القطاع في المنطقة.