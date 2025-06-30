10سنوات سجنا لخمسيني أحرق شقة جارته وأحدث رعبا في العمارة

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا، في حق المتهم الموقوف “ت.عماد” القاطن بالقبة بالعاصمة. لضلوعه في قضية حريق عمدي طال عمارة رقم 818 التي يقطن بها مما خلق حالة رعب وذعر بين الجيران. حيث سيطرت الحماية المدنية على الحريق بعد امتدادها الى الشقة المقابلة في الطابق العلوي.

وجاء منطوق الحكم في قضية الحال، بعدما طالبت النيابة العامة في الجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم عن جناية الحريق العمدي مع الحجر القانوني.

وبالمقابل التمست دفاع المتهم قبول المعارضة شكلا، لاستيفائها الشروط القانونية. باعتبار أن المتهم تم إدانته غيابيا بالسجن المؤبد، ليمثل أمام ذات الهيئة القضائية لمعارضة الحكم.

وكشفت مجريات المحاكمة، أن المتهم بتاريخ 8سبتمبر 2018، قام بحمل مطرقة وتوجه بها إلى شقة الضحية المسماة “ع.يمينة” بالطابق الـ12. حيث قام بضرب الباب بقوة بواسطة مطرقة الأمر الذي جعل الجيران يغادرون مساكنهم مذعورين لمعرفة ماذا يحدث خارج شققهم. حيث قام المتهم بايصال سلك كهربائي بالعداد الكهربائي عمدا مسببا في شرارة كهربائية أحدثت حريقا بالباب الخشبي للغرفة المخصصة للعدادات الكهربائية. ثم انتقل الحريق الى الباب الرئيسي للشقة رقم 23، مسكن الضحية.

وفي أعقاب الشكوى التي تقدمت بها الضحية وكل سكان العمارة كون المتهم يعاني من أمراض نفسية. تشكل خطرا على نفسه وعلى سكان العمارة تم فتح تحقيق ابتدائي. بداية بالتنقل إلى مسرح الجريمة لتحديد الأضرار وتوقيف الفاعل.

وفي خضم التحقيقات الأولية، تبين أن المتهم يتابع العلاج عند طبيبين أخصائيين، بسبب أمرض نفسية عدائية ضد المجتمع. مما يسلتزم وضعه في مستشفى الأمراض العقلية، حيث أثبت التقرير الطبي أن المتهم مريض يعاني من انفصام الشخصية لكنه مسؤول عن أفعاله.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بوضعه النار عمدا في شقة العمارة. مصرحا أنه كان في حالة هيستيريا لأنه لم يتناول دواءه.