10سنوات سجنا لمسبوق حاول ازهاق روح ابن الحي بطعنات “كلونداري”

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف “ط .سعيد”. من ذوي السوابق العدلية، لضلوعه في جريمة محاولة قتل طالت ابن حيه بباب الوادي. بالعاصمة المدعو ” ب.أ.بوعلام” لتعرض هذا الاخير الى طعنات خنجر قوية. استقرت في مناطق حساسة بجسده كادت تودي بحياته.

وكشفت مجريات محاكمة المتهم ” ط.سعيد” أن خلافات سابقة بينه وبين ضحيته ” ب.أ.بوعلام”. كانت سببا مباشرا في تورطه في قضية الحال. التي توبع فيها بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتمحورت الخلافات حول صفقات بيع وشراء المخدرات باعتبار أن المتهم معروف بالحي. يترويجه للمخدرات والمؤثرات العقلية الأمر الذي جعله في كل مرة يتورط في قضايا مقل هذا القبيل.

وقائع القضية..

وبيوم الوقائع الموافق ل 8 جوان 2023 بحوالي التاسعة ليلا التقى المتهم بالضحية بالحي. وخلالها وقعت مشادات لسانية أدت الى وقوع مشاجرة عنيفة. بسبب مبلغ مالي طالب به يتعلق بصفقة بيع علبة أقراص مهلوسة.

وبعد فض الشجار توجه المتهم “ط.سعيد” الى مسكنه العائلي حاملا معه. سلاح أبيض من نوع ” كلونداري” قاصدا الضحية الذي كان لا يزال متواجدا بالحي.

وبمجرد وصول المتهم الى مسرح الجريمة تناوش مع ضحيته مجددا الأمر الذي جعل ” ب.أ.بوعلام”. يوجه له ضربات قوية بواسطة يده، وفي تلك اللحظة استغل المتهم الفرصة. وباغته بطعنات قاتلة استقرت الأولى في الوجه وعندها حاول الضحية الدفاع على نفسه مستعملا طاولة بلاستيكية. وجدها بالقرب منه ليضرب بها المتهم غير أن هذا الأخير واصل طعن الضحية موجها له 3طعنات أخرى في الظهر. وأخرى في القلب عاقدا العزم على إزهاق روح المجنى عليه.

واستفاد الضحية بعد معاينته من طرف الطبيب الشرعي بمستشفى مايو بباب الوادي ومصطفى باشا. بالعاصمة قدره 30 يوما.

وتم توقيف المتهم في اليوم الموالي. من ارتكابه الجريمة مع حجز كمية من المؤثرات العقلية الموجهة للبيع، ليحال على التحقيق بمحكمة باب الوادي.

تصريحات المتهم

وفي الجلسة استقرت تصريحات المتهم بخصوص خلاف جمعه مع ضحيته يتعلق بمبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات. الأمر الذي جعله يعتدي عليه بيوم الوقائع. مستعملا سكين وجده ملقى على الأرض صدفة، ناقيا محاولته المسبقه لازهاق روحه.

وبالمقابل انكر الضحية ” ب.أ.بوعلام” نكرانا قاطعا ادعاءات المتهم الموقوف. وصرح للمحكمة بأنه تعرض لاستفزازات متكررة من طرف الجاني. وفي كل مرة يتفاداه لكنه لم يعدل عن سلوكه مما أدى إلى وقوع مشاجرة بالحي.

مضيفا الضحية بأنه بعد مغادرته المستشفى بعد تعرضه إلى محاولة القتل من طرف المتهم. تم ايدعه السجن بسبب اتهامه في قضية حيازة واستهلاك المؤثرات العقلية. غير أن القضاء برأه من التهمة المنسوبة إليه في حين تم ادانة المتهم بعام حبسا نافذا من طرف محكمة باب الوادي.

والتمس النائب العام بعد اعلان القاضي عن غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة. تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهم ” ط.سعيد” عن التهمة المنسوبة إليه.