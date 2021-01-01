10سنوات سجنا نافذا لـ “إسكوبار” ومحاميته في قضية فراره من سجن الحراش

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ليلة الجمعة توقيع عقوبات تراوحت ما بين ال10سنوات حبسا نافذا والبراءة في قضية فرار بارون المخدرات 1 حنيش أسامة ” المعروف باسم” الاسكوبار “مَن سجن الحراش في ربيع 2016.

وكانت أقصى عقوبة سلطت في حق المتهم الرئيسي” حنيش أسامة ” قدرها 10 سنوات سجنا نافذا تقاسمها مع محاكيته” ل. زهيرة “مهندسة سيناريو الفرار .

كما وقعت ذات الهيئة القضائية عقوبة السجن النافذ تقدر ب8 سنوات سجنا نافذا في حق والده المتهم” ح. د” المدعو العوادي.

في حين تم إدانة أشقاء “أسامة” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ويتعلق الأمر بكل من “مرزاق” و”محمد الأمين”، عن تهمة المشاركة في قيادة وتنظيم جمعية أشرار لهروب سجين.

كما ادين أعوان الحراسة الذين شاركوا في عملية تهريب السجين “أسامة” بعقوبات تراوحت ما بين ال5و العامين حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة المتهمة غير الموقوفة ” ز. كريمة” زوجة ‘أسامة” كما نسب إليه إليه من تهم.

وجاءت الأحكام في حق المتهمين 19 محل المتابعة بعدما التمست النيابة العامة إنزال عقوبات تراوحت ما بين 20 سنة والعامين حبسا نافذا في حق كل المتهمين في القضية.

وجرت محاكمة المتهم الرئيسي” حنيش أسامة “عن واقعة فراره من سجن الحراش، يوم 23 أفريل 2016، بتواطؤ من محامية تنتمي لنقابة المسيلة.

كانت تأسست في حق “الاسكوبار 1” ب عقب توقيفه وايداعه الحبس بتهمة المتاجرة ب60 قنطار من المخدرات.

تم حجزها من قبل مصالح الدرك الوطني بالعاصمة ،على متن شاحنة.

وجرى الااتفاق على تهريب السجين، بعد تحويله من سجن القليعة، بتواطؤ داخلي من السجن.

وكانت المحامية قد عرض عليها “أسامة” في إحدى زيارتها له بالسجن مبلغ مليارين كرشوة كمقابل.

فيما تلقى العون “ب فؤاد” رشوة بمبلغ آخر مقابل تسهيل عملية الفرار.

ليتمكن المتهم من الهروب من السجن متنكرا في صفة محامي.

بعد إدخال المحامية ملابس جديدة تتمثل في سروال ومعطف كلاسيكي، وربطة عنق، وشعر اصطناعي، وساعة يد وحذاء ابيض.

كما تولى والده وشقيقه “مرزاق” وابن خالته، شراء ملابس، ثم نقله من الحراش إلى غاية مسقط رأسه بالمسيلة.

على متن سيارة من نوع”بيجو بارتنار”، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تحديد مكان تواجد السجين الفار.

بعد استغلال كاميرات المراقبة بالمؤسسة العقابية بالحراش.

أين تبين أن العملية تمت بمشاركة محامية وتواطؤ داخلي من قبل بعض أعوان الحراسة.

فتم توقيف المشتبه فيهم تباعا وإحالتهم علي التحقيق ثم إيداع 9 منهم رهن الحبس المؤقت.