10وفيات خلال أسبوع بسبب حوادث المرور

توفي عشرة أشخاص وجرح392 آخرون في326حادث مرور على مستوى المناطق الحضارية خلال الفترة الممتدة من18إلى 24فيفري الجاري حسب بيان للأمن الوطني.

وعن أسباب الحوادث تشيرالمعطيات إلى أنها تعود بالأساس الى العنصر البشري نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وأضاف ذات المصالح أنه مقارنة بالإحصائيات الأخيرة، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا في عدد الجرحى دون تسجيل فارق في عدد الوفيات.

في هذا الايطار تجدد مصالح الأمن الوطني دعواتها للسائقين لتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، واضعة الرقم لأخضر 1548،وخط النجدة17تحت تصرفهم.