10 آلاف أستاذ يستفيد من التقاعد قبل 31 أوت القادم

أودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات التربية

المتقاعدون سيتم تعويضهم آليا بالناجحين في مسابقات التوظيف

أحصت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، 10 آلاف ملف خاص بالتقاعد، حيث ستُدرس هذه الملفات على أن تقدم لهم الموافقة قبل 31 أوت القادم.

وهو التاريخ الذي سيتم فيه الشروع في عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في المسابقات الماضية.

وانتهت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني من إحصاء الأساتذة الذين وصلوا سن التقاعد.

والذين وصل عددهم 10 آلاف أستاذ سيحالون على التقاعد قبل 31 أوت القادم.

ليتم تعويضهم بالأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بالطور الابتدائي والطورين المتوسط والثانوي.

وتضم قائمة المستفيدين من التقاعد الأساتذة الذين قدموا طلبات وكذا الذين وصلوا السن القانونية، حيث أشّرت وزارة التربية بالموافقة على طلباتهم.

وقامت بالإجراءات اللازمة لتعويض المناصب الشاغرة التي على أساسها يتم استدعاء الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية الخاصة بالطورين المتوسط والثانوي.

وتشمل قائمة المحالين على التقاعد الأساتذة الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة والذين بلغوا 60 سنة.

فيما تم رفض الملفات الخاصة بالتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة.

وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة.

وارتأت وزارة التربية الاحتفاظ بمديري المؤسسات التربوية الذين بلغوا سن التقاعد.

بعدما رفضت الوظيفة العمومية التأشير على ملفات المديرين الناجحين في مسابقة التوظيف الماضية.

بالرغم من تلقيهم تكوينا على مستوى مركز تكوين المستخدمين بالحراش لمدة وصلت إلى 3 أشهر، وهذا كي لا يحصل عجز في التأطير.

هذا وقد رفضت العديد من مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني منح التقاعد للعديد من العمال على غرار المديرين والمفتشين، بناء على قرار وزارة التربية الرافض لمنح التقاعد.