10 آلاف خروف دفعة أولى.. هكذا يتم بيع أضاحي العيد

كشف زياني علي المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء. (ALVIAR) أن أسعار الكباش محددة وتتراوح بين 59 و 90 ألف دج. وتم إحضار 10 آلاف خروف كدفعة أولى.

وقال علي زيان للتلفزيون العمومي، أن إنطلاق عملية بيع أضاحي العيد ستكون بداية من يوم السبت إلى غاية عشية عيد الأضحى ومن الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء حتى يتمكن جميع المواطنين العاملين من اقتناء أضحية العيد.

وكشف المتحدث، أن جميع المواشي المعروضة للبيع هي منتوج وطني وستعرض بأسعار في متناول الجميع. حيث يبدأ الخروف الصغير بـ59 دينار. والخرفان متوسطة الحجم بـ79 ألف دينار فيما يبلغ سعر الكباش الكبيرة 90 ألف دينار . مشيرا إلى توفير 10 آلاف رأس كدفعة أولى وستكون هنالك دفعات أخرى حسب إنسابية البيع بالمؤسسة.

كما أكد زيان، أن الخرفان المعروضة للبيع ستكون مقسمة بألوان حسب السعر وفي إسطبلات مخصصة يقدر عددها بـ20 إسطبلا. كما تحتوي الكباش على حلقة مرقمة بالأذن يمكن للبائع والشاري التعرف على سعرها. مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدة شبابيك يتم توجيه المواطنين إليها من أجل تسهيل عملية البيع واختيار الأضحية.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أنه تم تهجنيد بياطرة من أجل فحص المواشي والتأكد من سلامتها. خاصة وأنها كانت في الحجز بالمزارع النموذجية قبل إحضارها للبيع.