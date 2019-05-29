10 آلاف صيدليـــة في إضراب جزئي اليوم

احتجاجا على عدم نشر الجداول الخاصة بالمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية

الصيادلة يقررون الإضراب عن العمل بعد العيد مباشرة

أعلن، أمس، مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عن دخول الصيادلة، اليوم، والمقدر عددهم بحوالي 10 آلاف صيدلي عبر 48 ولاية.

في إضراب من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار في مرحلة أولى. وقال الدكتور بلعمبري، في اتصال بـ «النهار»، إن الصيادلة والمقدرة عددهم بـ 10 آلاف صيدلي.

قرروا الدخول في إضراب عن العمل لمدة نصف يوم، في مرحلة أولى، احتجاجا على عدم التكفل بمطالبهم، ونشر الجداول الخاصة بالمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، أشار بلعمبري إلى أن كل الصيدليات المعنية بالإضراب لن تفتح أبوابها اليوم إلى غاية منتصف النهار، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

مشيرا إلى أنه سيتم التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم كاملة. وأضاف رئيس النقابة أنه بالنظر إلى الأخطار التي يواجهها الصيادلة في صرف المؤثرات العقلية لمرضاهم.

والتي جعلتهم عرضة يومية لاعتداءات من قبل المجرمين، من سرقة وقتل، بسبب الفراغات القانونية التي تسببت في تغريم وسجن العديد منهم.

ولذلك تقرر اللجوء إلى خيار الإضراب للتعبير عن الرفض التام لتعريض حياة الصيادلة للقتل من جهة، والمحاكمات القضائية من جهة أخرى.

ودعا ذات المتحدث السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف الوزارات والمصالح المعنية، تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف آمنة.

ومنع تعرضهم لأعمال عنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تضع الصيادلة في مأمن من الاعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعها.

وحالة اللاأمن والفراغ القانوني لعدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات. وطالب رئيس النقابة بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية.

مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف هذه المواد، وذلك احتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة.