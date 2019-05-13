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10 آلاف عربة عادية و720 كهربائية تحت تصرف الحجاج والمعتمرين هذا الموسم

الوطني
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10 آلاف عربة عادية و720 كهربائية تحت تصرف الحجاج والمعتمرين هذا الموسم
بقلم موسى.ب

خصصت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين 10 آلاف عربة عادية و720 عربة كهربائية، لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة، والمسنين لأجل الطواف والسعي.

وكشفت رئاسة شؤون الحرمين في تغريدة لها اليوم عبر تويتر، عن حرصها على تقديم الأفضل في كل موسم للحجاج والمعتمرين.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين فيديو خاص، لطريقة استعمال العربات العادية والكهربائية، كيفية الحصول عليها، لأداء ركني الطواف والسعي.


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