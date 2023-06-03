10 آلاف مليار دج حجم القروض الممنوحة لتمويل الإقتصاد الوطني

كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت، أن حجم مختلف القروض والايجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية. المخصصة تمويل الاقتصاد الوطني بلغ مالا يقل عن 10 آلاف مليار دينار جزائري.

وأوضح فايد،خلال الإشراف على يوم دراسي حول التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الإستثمارية، أن 70 بالمائة من هذا الرقم موجة للاستثمار.

مضيفا أن البنوك تسعى من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل. وتدعيم المنافسة الاقتصادية وتدعيم الإقتصاد الوطني وقدرته على تحسين المنتوجات.

كما تسعى البنوك أيضا –يضيف الوزير- إلى مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير إلى الخارج وخاصة قارة افريقيا بحكم الموقع الجغرافي للجزائر.

كما أكد لعزيز فايد أن مثل هذه الأهداف تتطلب العمل الجماعي والمثابرة خدمة للاقتصاد الوطني.