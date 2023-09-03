10 ألاف أستاذ جامعي جديد يتسلمون محاضر التنصيب اليوم

يشرع اليوم الأحد، نحو 10 ألاف أستاذ جديد في قطاع التعليم العالي في إمضاء وتسلم محاضر التنصيب عبر مختلف المؤسسات الجامعية حضوريا.

وسيلتحق المعنيين، بمقاعد التدريس في الجامعات بصفة أستاذ مساعد قسم (ب). بين حاملي شهادتي الماجستير والدكتورة الناجحين في مسابقة التوظيف.

وقال ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبدالجبار داودي للإذاعة الجزائرية، أن أكثر من 10 ألاف منصب مالي لهذه السنة سيساهم في الرفع من مستوى التكوين خاصة وأن الجامعة الجزائرية تزخر بكفاءات كبيرة من أساتذة وباحثين.

كاشفا أنه وبدءا من الموسم الجامعي الجديد سيتم تغيير تلقين العديد من الدروس التطبيقية إلى اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن عملية توظيف الأساتذة النوعية ستساهم في الرفع من مستوى التأطير ورفع مصاف الأستاذية إلى 75 ألف أستاذ على المستوى الوطني.