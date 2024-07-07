10 أيام عطلة فقط للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العطلة السنوية للموظفين والإطارات لهذه السنة.

وحسب إرسالية الوزير الأول المتعلقة بالعطل السنوية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة بعنوان سنة 2024. فقد تم تحديد العطلة السنوية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة بعنوان سنة 2024 بعشرة (10) أيام. يتم جدولتها في أفواج مختلفة موزعة على الفترة من 20 جوان إلى 31 جويلية 2024، وفق ضرورات الخدمة.

وأشارت تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مدة العطلة السنوية المحددة أعلاه، تخص فقط مديري المؤسسات تحت الوصاية. مضيفا أن جدولة الذهاب في عطلة بالنسبة لباقي الإطارات الشاغلة المناصب عليا والمعينة بموجب مرسوم بالمؤسسات تحت الوصاية يجب أن يتم على نحو يضمن السير المتواصل لمصالح مؤسساتكم في ظل الظروف المناسبة مع السهر على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار متطلبات التحضير للدخول الجامعي 2025/2024.