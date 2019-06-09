10 أيام في تونس بـ4.5 مليون لعمال التربية بالتقسيط

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف»، عن تنظيم مخيم صيفي عائلي بمدينة سوسة، ابتداء من 10 جويلية إلى غاية 16 أوت، وذلك لـ 10 ليالي و11 يوما ويكون التخييم في شقق منتوعة ومجهزة بكل الوسائل بمبلغ قدره 4.5 مليون سنتيم لشقة بغرفتين و٣ غرف F مقابل 5.2 ملايين سنتيم، أين تم تحديد آخر أجل للتسجيل يوم 25 جوان.

وحسب الإعلان الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه سيتم تنظيم مخيم صيفي عائلي بمدينة سوسة، ابتداء من 10 جويلية إلى غاية 16 أوت، موزعة على 4 دفعات، على أن تكون مدة الإقامة 10 ليالي و11 يوما، ويكون التخييم في شقق متنوعة ومجهزة بكل الوسائل، بمبلغ قدره 4.5 مليون سنتيم لشقة بغرفتين و٣ غرفF مقابل 5.2 ملايين سنتيم، أين تم تحديد آخر أجل للتسجيل يوم 25 جوان.

وحدد إعلان الأسعار وتواريخ الدفعات حسب الغرفة بأربع دفعات، ابتداء من 10 جويلية إلى 18 أوت، كما حدد الاتحاد قيمة الدفع بـ 4500 دينار في 10 مرات لتسديد 4.5 مليون سنتيم لغرفتين F، أما أسعار لشقة ٣غرف F فيتم تسديد 5200 دينار في 10 مرات لتسديد 5.2 مليون سنتيم .

كما أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» أن عدد الشقق محدود وآخر أجل للتسجيل يوم 25 جوان، مؤكدة أن الراغبين في التسجيل الاتصال بالمكاتب الوطنية قبل 25 جوان، مؤكدة أن مصاريف النقل تقع على عاتق المشاركين.

للإشارة، قام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» بتنظيم عمرة بالتقسيط، وذلك خلال عطلة الربيع لصالح منخرطي الاتحاد، بما فيهم المتقاعدون لمدة 15 يوما، عن طريق رحلة مباشرة وغير مباشرة، فيما تم تحديد الآجال قبل 5 مارس على مستوى المكاتب الولائية.

وأعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تنظيم عمرة بالتقسيط، وذلك خلال عطلة الربيع لصالح منخرطي الاتحاد بما فيهم المتقاعدين لمدة 15 يوما، عن طريق رحلة مباشرة وغير مباشرة بتكفل تام، على غرار المرشد والإطعام والزيارات والطبيب والنقل في كل الأوقات.