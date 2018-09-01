10 أيام لصرف منحة 3 ملايين تلميذ «زوالي»

الأمين العام للوزارة شدد أمام مديري التربية على وجوب التقيد بالتاريخ

القوائم يتم ضبطها وتحضيرها بشكل دقيق قبل إرسالها إلى لجان الدائرة

إقصاء كل من يقدم أكثر من ملف للاستفادة من منحة مدرسية

غربلة ملفات التلاميذ الذين انتقلوا إلى مؤسسات أخرى وحذفها

وجه الأمين العام لوزارة التربية تعليمات صارمة لمديريات التربية، أمرهم من خلالها بعدم تعطيل عملية توزيع المنحة المدرسية الخاصة بالتلاميذ المعوزين التي أقرها رئيس الجمهورية، منذ سنوات ، حيث أمرهم بصرفها على الأكثر في العشرة أيام الأولى من الدخول المدرسي.

ركز الأمين العام لوزارة التربية من خلال المقابلات عن بعد التي قام بها مع مختلف المشرفين على توزيع المنحة المدرسية التي سيستفيد منها ثلاثة ملايين تلميذ ممن أثبتوا أنهم ينتمون للعائلات المعوزة، على توزيع المنحة خلال أجل لا يتجاوز 10 أيام على أكثر تقدير بعد الدخول المدرسي.

ومن أجل تفادي ما حصل في السنوات الماضية، طالبت الوزارة المديريات بتحيين القوائم الإسمية للتلاميذ المعوزين، حسب الفئات الاجتماعية الست المنصوص عليها في ذات المرسوم الرئاسي.

وهذا اعتمادا على القوائم المصادق عليها من طرف لجان الدوائر خلال السنة الدراسية 2018/ 2019، خاصة فئة اليتامى وأبناء ضحايا الإرهاب والمعوقين، بعد شطب التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة والمنتقلين من مؤسسة إلى أخرى ومن طور تعليمي إلى آخر.

ومن بين الإجراءات المتخذة، ضرورة تسليم الملفات مرفوقة بالقوائم شرط أن تكون مصنفة حسب الفئات إلى مصالح الدائرة، إضافة إلى التنسيق مع لجنة الدائرة،ومن الإجراءات الجديدة فرض التنسيق بين مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي.

حيث تسلم قوائم المستفيدين لمدير المتوسطة، وبين المتوسطات والثانويات بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، حيث تسلم القوائم لمدير الثانوية أثناء عقد مجالس القبول والتوجيهه، وذلك تفاديا لتكرار أسماء التلاميذ في أكثر من قائمة.

وتعد كل مؤسسة قوائم أولية للتلاميذ الذين استفادوا من المنحة خلال السنة الدراسية الفارطة، وتحول ملفاتهم الدراسية فور انتقالهم من مرحلة تعليمية إلى أخرى، لتتكفل المؤسسات المستقبلة بتقديم هذه القوائم إلى لجنة الدائرة لدراستها والمصادقة عليها.

أما فئة التلاميذ الجدد المسجلين في السنة الأولى ابتدائي، فالمطلوب من مديري المدارس الابتدائية التنسيق مع مفتشي التربية والتعليم الأساسي، وذلك قصد ضبط قوائم أولية للمعنيين بهذه المنحة، مع الإسراع في إرسالها إلى لجنة الدائرة للدراسة والمصادقة.

كما تسلمت مصالح الدائرة القوائم المؤشرة للمستفيدين من المنحة لمديريات التربية، التي تحضر على ضوئها مقررات الدفع التي ترسلها إلى المؤسسات التربوية للشروع في التسديد مع الدخول المدرسي مباشرة، وتتم معه عملية تسليم الكتاب المدرسي المجاني آليا.

وقد طالبت الوزارة بالاستعانة بجمعيات أولياء التلاميذ لتنظيم حملة تحسيسية واسعة، لحث الأولياء على تقديم ملفات أبنائهم المتمدرسين في أقرب وقت ممكن.