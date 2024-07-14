10 إختيارات أمام حاملي البكالوريا الجدد للتسجيل

سيتحصل حاملي البكالوريا الجدد على 10 إختيارات من أجل التسجيل والدراسة في الجامعة.

وحسب المنشور الوزاري لحاملي البكالوريا الجدد والذي وقعه الوزير اليوم، فإن حاملي البكالوريا الجدد يسجلون عن طريق استعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبينين في كشف النقاط. يقوم المترشح، عبر موقع الأنترنت المخصص بالإطلاع على قائمة التكوينات المضمونة حضوريا وعن بعد المسموح له بها.

كما ينبغي على المترشح ملئ بطاقة رغبات تتضمن حسب ترتيب تفاضلي. ستة إختيارات على الأقل وعشر اختيارات على الأكثر من بين التكوينات المسموح له بها.

كما أشار المنشور الوزاري، إلى أنه يجب على حامل شهادة البكالوريا أن يحدّد في بطاقة رغباته من ضمن الاختيارات على الأقل. مساري تكوين سنتين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونين في مؤسسة التعليم العالي.