10 إشاعات وأكاذيب حول فيروس كورونا

فندت منظمة الصحة العالمية شائعات تم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي حول وباء كورونا كوفيد 19 والتي أثارت موجة من الغضب.

وأفادت المنظمة انها قامت بتكذيب عدد من الإشاعات والاكاذيب حول فيروس كورونا وكيفية إنتقاله بين الاشخاص ونذكر منها 10 ابرز الاشاعات وهي:

1 بخاخ الانف يمنع الإصابة: زعم بعض الناس ان رش الانف بالماء المالح من الداخل وكثرة الإستنشاق لا يمنع من الغصابة بالفيروس.

2 الغرغرة بالخل تقي من الإصابة بالفيروس: في حيت لايوجد أي دليل على وإنما تساعد الغرغرة على الشفاء من نزلات البرد.

3 البعوض ينقل كورونا: “لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض والحشرات”.

4 المتوفي بكورونا ينقل العدوى: المتوفي بالفيروس لا ينقل العدوى كما يتم غسل الموتى لمنع انتقال العدوى.

5 كورونا تنتقل عب شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين: الفيروس لايمكن ان ينتقل عبر موجات الراديو أو الهاتف النقال.

6 أخد حمام ساخن يقتل الفيروس: الماء ساخن لا يقتل الفيروس اويمنع الإصابة قد يضر الجلد .

7 المدخن لا يصيبه الفيروس: بل بالعكس التدخين يزيد من فرصة الإصاببة بكورونا ونقل العدوى كذلك.

8 لقاح الإلتهاء الرئوي يجنبك الإصابة من كورونا: “لا توفر الوقاية من فيروس كورونا، وأضافت المنظمة أن فيروس كورونا جديد تماما ومختلف.

9 فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء: الفيروس ينتقل عبر رذاذ المصاب من خلال العطس أو السعال.

10 كورونا لا تصيب فئة الشباب: اثبت الفيروس إصابة جميع الفئات العمرية.

واخيرا تبقى وحدها الوقاية خير من العلاج من خلال البقاء في البيوت والإلتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتقال وباء كوورنا.