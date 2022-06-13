10 إصابات بكورونا في الجزائر خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 حالات بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265937 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتم تسجيل تماثل 5 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178442. فيما لا يتواجد أي مريض بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، لم تسجل الجزائر أمس السبت، أية إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا.