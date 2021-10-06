10 إطارات في منجم الحديد مهددون بعامين حبسا نافذا في الونزة بتبسة

تورطوا في صفقة كلّفت خسائر بـ 4 ملايير سنتيم

التمس ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية في العوينات بتبسة، أول أمس، عامين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 10 إطارات تابعين لمناجم الشرق للحديد في الونزة، مع تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم، لتورطهم في قضايا فساد، منها اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والإهمال وعدم التبليغ.

ومن بين المتورطين في قضية الحال، مدير سابق أحيل على التقاعد سنة 2017، ليعين بعد ذلك من طرف مجمع “مناجم الجزائر”، مسؤولا في مشروع التنقيب عن الذهب، قبل ترقيته رئيس مدير عام بشركة الذهب “إينور”، وعضو في مجلس إدارة شركة “مناجم حديد الشرق”.

وقائع القضية تعود إلى مطلع سنة 2016، إثر عريضة شكوى مرفقة بصور وفاتورتين مختلفتين تعودان لشركتين في ولايتين مختلفتين، وجهت للجهة القضائية في العوينات، تكشف عن صفقة مشبوهة لإصلاح محرك آلة شحن ضخمة لخام الحديد بمنجم الونزة، وبعد تحويل التحقيق للضبطية القضائية والانتقال إلى مقر مؤسسة منجم الحديد والحصول على ملف الصفقة، تم الكشف عن صفقتين مشبوهتين بمبلغ فاق 4 ملايير سنتيم ثمن فاتورتين مختلفتين لإصلاح محرك آلة الشحن رقم 3، تستغل في نقل وتعبئة خام الحديد من منجم الونزة المعطلة منذ عدة سنوات، حسب صور ومحضر المعاينة الميدانية المنجز من طرف الضبطية القضائية، وبعد التحقيق مع جميع الأطراف، تم تحويل ملف القضية أمام الجهة القضائية، في انتظار قرار النطق بالحكم.

وفي سياق متصل، أجّلت محكمة الاستئناف النطق بالأحكام في ملف متعلق بقضية التلاعب بأموال صندوق الخدمات الاجتماعية، إلى تاريخ 17 من هذا الشهر، حيث سبق التماس ممثل النيابة العامة في حق 7 متورطين 5 سنوات سجنا نافذا وإدانتهم من طرف هيئة المحكمة الابتدائية في العوينات بعام حبسا موقوف التنفيذ، لتورطهم في تجاوزات وسوء تسيير وتبديد أموال عمومية.