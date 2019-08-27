10 باخرات لنقل الحبوب المستورد وبودرة الحليب

وقعت كل من وزارتي الفلاحة والنقل ودواوين الحليب والحبوب، على اتفاقية شراكة، لجلب الواردات على متن الباخرات.

وسيتم نقل الواردات من بودرة الحليب والحبوب، على متن 10 باخرات ، بطلب من الوزير الأول نور الدين بدوي.

وستتوسع هذه الاتفاقية، لاحقا لنقل الصادرات من المواد الفلاحية.

ومن جهته، أكد وزير الفلاحة، شريف عوماري، أن الاتفاقية ستجعل من القدرات الوطنية للنقل البحري في اطار تبادلات تجارية”.

وتابع الوزير “من أجل استغلالها بصفة أولوية للإشراف على نقلا لواردات وحتى الصادرات”.

ومن جانبه قال وزير النقل مصطفى كورابة “إن 10 باخرات جاهزة، وتستطيع تحمل حمولة السلع المستوردة”.