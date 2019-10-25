10 بالمئة نسبة دفع اشتراكات الحرفيين المنخرطين في الغرفة الوطنية

حددت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، شروط وكيفيات، دفع الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية.

وأكدت الوزارة، أن حصص الاشتراكات السنوية التي تدفعها غرف الصناعة التقليدية والحرف لفائدة الغرفة الوطنية ستكون بنسبة 10 من المئة.

وألزمت الوزارة، حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، غرفة الصناعة التقليدية المحلية، بدفع مبلغ الاشتراكات السنوية للغرفة الوطنية دفعة واحدة.

واستثناء، غرفة الصناعة التقليدية،لولاية أدرار وبشار وتامنراست وإليزي والبيص وتندوف والواد والنعامة وغرداية، من دفع الاشتراكات السنوية لـ 5 سنوات.

وأكدت القرار الوزاري، أن غرفة الصناعة التقليدية والحرف تقوم سنويا بتحويل مبلغ الحصص الواجب دفعها للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية.

وأضاف نفس المصدر، أن هذا الإجراء يكون على أساس جدول الحصيلة الذي يوقعه مدير الصناعة التقليدية ويصادق عليه محافظ الحسابات.

وكشفت مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة، عمشة بن علي لـ “النهار أونلاين”، أن الاشتراكات، ستكون بمثابة مداخيل الغرفة الوطنية للصناعة.

كما أكد ممثل الوزارة، أن الأموال المحصلة من الاشتراكات ستخصص لدفع مستحقات العمال، وتسديد فواتير الكهرباء،كما ستوجه للتجهيزات الخاصة بها.

وأضاف، بأن الغرفة الوطنية، تتكفل بصرف الأموال خلال مشاركة الحرفيين في ملف الترقوي في الخارج سواء في إفريقيا أو في أوروبا.