10 بالمائة من الجزائريين يعانون من أمراض الكلى

قال رئيس الجمعية الجزائرية لمرضى الكلى وتصفية الدم وزرع الأعضاء، البروفيسور طاهر ريان، أن 10 بالمائة من السكان الجزائريين يعانون من أمراض الكلى. مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة وطنية لتحسيس السكان بالتبرع بالأعضاء خلال شهر مارس 2023.

وأضاف البروفيسور طاهر ريان، على هامش المؤتمر ال27 للجمعية الجزائرية لمرضى الكلى و تصفية الدم وزرع الاعضاء. الذي جرى تحت شعار “طب الكلى بدون حدود”، ان زرع الكلى “لا يستجيب لتطلعات المرضى. مشيرا إلى أنه يتم التحضير لإجراء حملة وطنية لتحسيس السكان بالتبرع بالأعضاء في سنة 2023. و سيتم الشروع فيها في اطار اليوم العالمي للكلى 10 مارس.

وأضاف يقول أن هذه الحملة ستؤكد على أهمية التبرع بالأعضاء. فيما سيتم توزيع بطاقات متبرع على المواطنين المؤيدين للتبرع بالأعضاء. مما سيسمح بالحصول على تقييم نسبة هذه الفئة من السكان”.

كما أشار إلى أن “10 بالمائة من السكان الجزائريين يعانون من أمراض الكلى. من بينهم 26.000 مريض يخضعون لغسل الكلى و 1.000 يجرون عمليات التحال الصفاقي”. موضحا في ذات السياق، أن 15000 مريض بالقصور الكلوي ينتظرون حاليا عملية زرع للكلى، أي اجراء 500 عملية زرع سنويا على الاقل، من اجل الاستجابة الطلب.

وأضاف ذات المتحدث قائلا “اننا في حدود 50 بالمائة من الاهداف المرجوة، و لازال ينتظرنا عمل كبير، سواء بالنسبة للفرق الطبية أو بالنسبة للسكان.

في هذا السياق دعا البروفيسور ريان، الى مشاركة الائمة في التحسيس بهذه المسالة التي تشكل عملا منقذا للحياة الانسانية. كما دعا الى تطبيق احكام قانون الصحة الجديد، الذي يشجع على أخذ الأعضاء من الجثامين.

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