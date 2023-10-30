 10% تخفيضات في أسعار سكنات “عدل” عند الدفع “كاش”

ورغبة منها في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، ستطبق الحكومة تخفيضات بنسبة 10 %، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات، في إطار برامج البيع بالإيجار، بعد أن تم دفع 25%من ثمن السكن ورغبتهم في سداد تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.

كما تقرر بموجب مشروع قانون المالية، تمديد الموعد الممنوح لشاغلي المساكن الإيجارية للقطاع العام ذات الطابع الاجتماعي الممولة من ميزانية الدولة، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم. إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلاً من 31 ديسمبر 202، وكذا تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31/12/2025، الممنوحة لعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة.

وبموجب مشروع القانون، تقرر اجراء إعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة، لمدة سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، الفواكه والخضروات الطازجة، الحبوب الجافة، دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك؛ مع التوضيح بشأن الإعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، بالتأكيد على أن الإعفاء من هذا الرسم لا ينطبق إلا على دقيق الإختباز العادي والرفيع وكذلك السميد.

..وتخفيض هي تسعيرة حقوق طابع جوازات السفر

وستعرف تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة، تخفيضات تشمل الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.