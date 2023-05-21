10 جامعات جزائرية تبرم توأمة مع جامعة AVILLA الأمريكية

تنظم غدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، حفل مراسيم التوقيع على اتفاقية توأمة، بين جامعة “افيلي” الأمريكية و10 جامعات جزائرية في مجالات التعليم والتكوين والبحث.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سياسة انفتاح الجامعات الجزائرية واكتساب الخبرات الدولية.

وفي نفس السياق وقع الأسبوع الماضي الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، بمقر الوزارة ببن عكنون، توأمة بين 10جامعات ومدارس عليا جزائرية وجامعة غرب الصين.

وقد وقع الإتفاقية من الجانب الجزائري، مدراء المؤسسات الجامعية، ورئيس جامعة غرب الصين من الجانب الصيني. وبحضور مدير التعاون والتبادل الدولي وكافة إطارات مديرية التعاون والتبادل الدولي ومستشار سفير جمهورية الصين بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي فإن اتفاقية التوأمة بين الجامعات العشر الجزائرية ونظيرتها الصينية، سوف تسمح لرفع حجم التبادل العلمي والبحثي في الإتجاهين. وكذا تعزيز وتكثيف الحركية بين المؤسسات لمختلف مكونات الأسرتين الجامعتين، والاستفادة من الخبرات.

ويتعلق الأمر بجامعة الجزائر2 وجامعة قالمة وجامعة برج بوعريرج، وجامعة قسنطينة1. وجامعة غرداية، وجامعة عين تموشنت، وجامعة مستغانم. وكذا المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي، والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.