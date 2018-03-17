10 جرحى بعد مواجهات «عروشية» بين الطلبة في جامعة خنشلة

نشبت، نهاية الأسبوع، مواجهات دامية بين عدد من طلبة جامعة عباس لغرور في خنشلة ينحدرون من بلديتي أولاد رشاش وتازڤاغت، استعملت خلالها العصي والهراوات والحجارة، أسفرت في حصيلة أولية عن أزيد من 10 جرحى في صفوف الطرفين وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة، بعد تلقيهم إصابات مباشرة على مستوى الرأس والذراعين والكتف، حيث تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى أحمد بن بلة، قبل تحويلهم إلى مستشفى قايس للعلاج، فيما سارعت مصالح وحدة التدخل إلى تفريق طرفي الشجار الدامي، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية للوقوف على الملابسات والأسباب وتحديد الأطراف المسؤولة والأشخاص المتورطين في حيازة واستخدام أسلحة بيضاء محظورة.
وقد جاءت هذه المواجهات العنيفة بعد نشوب ملاسنات كلامية حادة بين عدد من الطلبة، وصفت بالعنصرية والمثيرة للنعرات القبلية، وما لبثت أن اتسعت رقعتها وتطورت إلى مواجهة دامية، استدعت تدخل مصالح الأمن التي استعملت كل الطرق والوسائل المتاحة في إطار ما يسمح به القانون، للحيلولة دون المساس بالأمن العام وممتلكات الأشخاص أو وقوع ضحايا.
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