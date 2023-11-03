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أخبار الجزائر

10 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ 17 مركبة

بقلم نسرين محفوف
10 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ 17 مركبة
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أسفر اصطدام تسلسلي لـ 17 سيارة على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش المنطقة المسماة الجرايدية عن إصابة 10 أشخاص.

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة مدعمة بالوحدة الرئيسية ووحدة بودواو صباح اليوم. لاجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي لـ 17 سيارة. على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش المنطقة المسماة الجرايدية.

واسفر الحادث على 10 مصابين تم اسعافهم وتحويلهم من طرف مصالحنا. إلى المؤسسات الاستشفائية دون تسجيل أي حالة وفاة.

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