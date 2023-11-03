10 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ 17 مركبة

أسفر اصطدام تسلسلي لـ 17 سيارة على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش المنطقة المسماة الجرايدية عن إصابة 10 أشخاص.

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة مدعمة بالوحدة الرئيسية ووحدة بودواو صباح اليوم. لاجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي لـ 17 سيارة. على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش المنطقة المسماة الجرايدية.

واسفر الحادث على 10 مصابين تم اسعافهم وتحويلهم من طرف مصالحنا. إلى المؤسسات الاستشفائية دون تسجيل أي حالة وفاة.