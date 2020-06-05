10 جرحى في حادث إصطدام بين مقطورتين لصيانة السكك الحديدية بالمشروحة في سوق اهراس

تسبب صبيحة اليوم حادث اصطدام بين مقطورتين لصيانة السكك الحديدية بمنطقة عين نقرة التابعة لبلدية المشروحة بولاية سوق اهراس، في إصابة 10 أشخاص بجروح وصفت بالخفيفة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل الجرحى على جناح السرعة من قبل عناصر الحماية المدنية، الى الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجهوي سوق اهراس أين يتم التكفل بهم طبيا .

من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليما وعقب سماعها بالحادث الخطير، انتقلت على جناح السرعة الى عين المكان، وقامت بمعاينة أولية، كما تم فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.