10 جرحى في حادث مرور بقالمة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، في إصابة 10 أشخاص بولاية قالمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 15سا02د من أجل حادث اصطدام بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين وشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 16 أ، ببلدية عين بن بيضاء ، دائرة بوشقوف.

خلّف الحادث إصابة 10 أشخاص لهم جروح مختلفة من بينهم 04 نقلوا من طرف خواص”، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

