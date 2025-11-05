10 جرحى في عملية دهس بأوليرون الفرنسية

أصيب عشرة أشخاص بجروح في حادث دهس وقع، اليوم الأربعاء، في منطقة “إيل دوليرون” جنوب غرب فرنسا. بعد أن صدم رجل مجموعة من المارة بسيارته.

قال النائب العام في جزيرة أوليرون الفرنسية، إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما دهس بسيارته اليوم الأربعاء. مشاة وراكبي دراجات في الجزيرة ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة.

وقال أرنو لارايز إن السائق وهو مقيم في الجزيرة “صدم عمدا عددا من المشاة وراكبي الدراجات” على طريق قبالة مدينة لاروشيل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن قوات الأمن تمكنت من توقيف المشتبه به في موقع الحادث، مشيرة إلى أنه حاول إشعال النار في سيارته قبل القبض عليه.

من جهته، قال رئيس بلدية جزيرة دوليرون، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق كان تحت تأثير المخدرات والكحول أثناء وقوع الحادث.