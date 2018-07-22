10 جرحى في 3 حوادث مرور بتبسة

سجلت مصالح الحماية المدنية اصيب 10 اشخاص في حوادث مرور متفرقة بولاية تبسة اليوم.

حيث تدخلت الوحدة الثانوية بالعڨلة اليوم على الساعة 12سا:05د لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83.

بالمكان المسمى بئر حزام بلدية صفصاف الوسرى، حادث انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخصين إصابات متفاوتة.

الضحايا اعمارهما 46 و49 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات العقلة.

كما تدخلت اليوم على الساعة12سا:50د الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض.

لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني 16 بالمكان المسمى البراكة بلدية ودائرة الماء الابيض.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة نفعية أسفر عن إصابة شخصين إصابات متفاوتة.

اعمارهما 22و42 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الماء الابيض.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة اليوم على الساعة 14سا:45د.

لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 1 بالمكان المسمى دوار بوشقيفة دائرة وبلدية بئر مقدم.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية،اسفر عن إصابة خمسة 5 أشخاص إصابات متفرقة.

أعمارهم 26و45 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات بئر مقدم.