10 حالات طلاق في اليوم.. لأتفه الأسباب

سجلت المحاكم الجزائرية إرتفاعا رهيبا في حالات الطلاق خلال السنة الجارية، بإرتفاع 3 في المئة عن 2016.

وتشير أرقام الديوان الوطني للإحصاء في الجزائر ، أن نسبة الطلاق شهدت إرتفاعا في 2017 مقارنة بـ2016 .

بزيادة أكثر من 53 ألف حالة.

وأكدت المختصة في علم الإجتماع، زهرة فاسي، في إتصال بـ”النهار أونلاين”، أن من بين أسباب الطلاق زواج اليوتوب والفيسبوك والخيانة الزوجية.

وكشفت أن طغيان الفكر المادي على العلاقات قبل الزواج ساهم في إستفحال الطلاق بمعدل مخيف.

وقصد تجنب الطلاق نصح المختصون، بالإستماع لرجال الدين وتهيئة الشباب المقبلين على الزواج، تفاديا للحسابات المادية المصلحية والآنية.