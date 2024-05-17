10 دول أوروبية ترفض أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن

رفضت دول شنغن أكثر من 1.6 مليون طلب تأشيرة، وهو ما يمثل 15.8% من جميع الطلبات المقدمة في عام 2023.

وفي المتوسط، بلغ المعدل المرفوض للتأشيرات الموحدة 16%، بانخفاض عن 17.9% المسجلة في عام 2022.

ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، رفضت فرنسا معظم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن في عام 2023، حيث تم رفض 436893 طلبا.

وهذا يعني أن 16.6% من طلبات التأشيرة التي تلقتها فرنسا قد تم رفضها، بحسب تقارير شنغن نيوز.

وانخفضت نسبة طلبات التأشيرة التي تم رفضها في جميع أنحاء العالم بشكل طفيف مقارنة بعام 2022. حيث تم رفض 16 في المائة من جميع طلبات التأشيرة، بينما بلغت النسبة في عام 2022 17.9 في المائة و13.4 في المائة في عام 2021.

من الشائع أن ترفض فرنسا معظم التأشيرات كل عام. وهو ما يمكن أن يعزى إلى حقيقة أن البلاد تتلقى أكبر عدد من طلبات التأشيرة.

السويد وبلجيكا تدخلان قائمة الدول الأكثر رفضًا

ظلت قائمة الدول التي رفضت معظم التأشيرات دون تغيير في معظمها. لكن السويد وبلجيكا أصبحتا الدولتين الثامنة والتاسعة. مع عدد أكبر من الطلبات المرفوضة لهذا العام، مع رفض 60 ألف و38 ألف تأشيرة على التوالي.

وتتصدر قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من حالات الرفض فرنسا (436000)، تليها إسبانيا (251000). وألمانيا (208000)، وإيطاليا (133000)، وهولندا (114000).

ورفضت هذه الدول الخمس مجتمعة 1.1 مليون تأشيرة، وهو ما يمثل 70% من جميع التأشيرات المرفوضة لهذا العام.

واكتملت قائمة الدول العشر الأولى، حيث رفضت اليونان وسويسرا 91 ألف و64 ألف تأشيرة على التوالي. وحافظت البرتغال على المركز العاشر، مع 33 ألف رفض.

ومقارنة بعام 2022، ظلت الدول الأربع الأولى التي تلقت أكبر عدد من الطلبات - فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. هي أيضًا الدول التي رفضت معظم طلبات التأشيرة، بينما تجاوزت هولندا المركز الخامس لليونان في قائمة الخمسة الأوائل.

وحافظت سويسرا والبرتغال على المركزين السابع والعاشر على التوالي، بينما تم استبدال فنلندا والنمسا ببلجيكا والسويد.

سجلت هولندا أعلى معدلات الطلبات المرفوضة على أساس سنوي مقارنة بالدول الأخرى في المراكز العشرة الأولى

وشهد عدد الطلبات المرفوضة من قبل هولندا زيادة بنسبة 61.9 في المائة، حيث قفز من 70,000 إلى 114,000.