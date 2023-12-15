10 دول أوروبية تسهل الحصول على تأشيرة شنغن

مع رقم قياسي بلغ أكثر من 30 مليون تأشيرة تم إصدارها منذ عام 2009. تتصدر فرنسا قائمة الدول التي منحت معظم التأشيرات لمقدمي الطلبات الأجانب. تاركة ألمانيا وراءها بعدد أقل من التأشيرات بمقدار عشرة ملايين.

وفقًا لإحصائيات شنغن، منحت السلطات الفرنسية ما مجموعه 30.2 مليون تأشيرة شنغن بين عامي 2009 و2022.

وهذا يعني أن فرنسا أصدرت 23.9 في المائة من جميع التأشيرات من الدول العشر الأولى خلال فترة الـ 13 عامًا.

باستثناء عام 2009، عندما أصدرت ألمانيا أكبر عدد من التأشيرات لهذا العام – 1.49 مليون تأشيرة. مقارنة بـ 1.41، تظل فرنسا دولة بلا منازع في إصدار معظم التأشيرات تاريخيًا.

وتم إصدار 35.1 مليون تأشيرة خلال فترة الثلاث سنوات. أغلبها صادرة عن فرنسا – 9.7 مليون أو 27.8 في المائة من الإجمالي.

وخلال جائحة كوفيد-19، التي تشمل عامي 2020 و2021. انخفض عدد التأشيرات الصادرة إلى 3.8 مليون، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

وحتى خلال هذا الوقت، أصدرت فرنسا أكبر عدد من التأشيرات من بين جميع الدول الأوروبية. ربع إجمالي التأشيرات الصادرة في عام 2021 و28.4 في المائة من جميع التأشيرات الصادرة في عام 2020.

تغييرات في معدلات إصدار التأشيرات

وشهدت بولندا وفنلندا والتشيك وسويسرا معظم التغييرات في معدلات إصدار التأشيرات على مر السنين.

شهدت بولندا بعض التطورات في إصدار التأشيرات، حيث أصدرت الدولة بعضًا من أكثر تأشيرات شنغن لبولندا على مر السنين.

بينما في عام 2015، كانت بولندا خامس دولة تصدر أكبر عدد من التأشيرات لهذا العام. وفي عام 2021، لم تكن هذه الدولة الأوروبية حتى ضمن قائمة الدول العشر الأولى.

وبدلاً من ذلك، تم استبدالها بتشيكيا، التي أصدرت في عام 2021 200.053 تأشيرة للأجانب. لتحتل المرتبة الخامسة في إصدار معظم التأشيرات لهذا العام.

وبالمثل، في العام السابق، احتلت المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر منحًا للتأشيرات. بينما في عام 2015، لم تكن حتى في قائمة العشرة الأوائل.

وأصدرت فنلندا أيضًا عددًا أقل من التأشيرات على مر السنين – من المرتبة الخامسة في عام .2015 إلى المرتبة الأخيرة في قائمة الدول العشر الأوائل في عام 2021.

وفي العام التالي، 2022، والذي يعتبر الأكثر “طبيعيًا” بعد جائحة كوفيد-19. أصبحت فنلندا مرة أخرى واحدة من الدول التي تصدر معظم تأشيرات شنغن لفنلندا. لتحتل المرتبة الثامنة.

ومن ناحية أخرى، بدأت سويسرا بإصدار المزيد من التأشيرات في السنوات الأخيرة. بينما بين عامي 2015 و2020. وصلت الدولة أحيانًا إلى قائمة العشرة الأوائل وفي كثير من الأحيان لم تفعل ذلك. في عام 2021، تم تصنيفها على أنها الدولة الثامنة التي تصدر معظم التأشيرات لهذا العام.

وأصبحت البلاد الدولة السابعة التي تصدر معظم تأشيرات شنغن لسويسرا. حيث منحت ما مجموعه 319,841 تأشيرة في عام 2022.